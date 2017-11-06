Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden yaptığı açıklamayla Teksas’taki saldırıyı kınayarak, “ABD Teksas’taki menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor; ailelerine, ABD halkına ve ABD’ye taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz. Bu menfur saldırıyı, saldırıyı yapanı ve varsa saldırganın arkasındaki güçleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Teröre/şiddete karşı Türkiye, bugüne kadar ABD/uluslararası toplumla sürdürdüğü işbirliği ve dayanışmasını, bundan sonra da sürdürecektir. Hangi dinden olursa olsun ibadet edenlere yapılan saldırılar, insanlığa yapılmış saldırırlardır, insanlık suçudur, kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.
Bozdağ, Teksas'taki saldırıyı kınadı
06.11.2017 - 04:58 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 04:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD’nin Teksas eyaletinde kiliseye yapılan terör saldırısını kınadı.
Etiketler : bozdağ,teksas,
517263 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517263.aspx
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