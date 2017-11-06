Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden yaptığı açıklamayla Teksas’taki saldırıyı kınayarak, “ABD Teksas’taki menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor; ailelerine, ABD halkına ve ABD’ye taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz. Bu menfur saldırıyı, saldırıyı yapanı ve varsa saldırganın arkasındaki güçleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Teröre/şiddete karşı Türkiye, bugüne kadar ABD/uluslararası toplumla sürdürdüğü işbirliği ve dayanışmasını, bundan sonra da sürdürecektir. Hangi dinden olursa olsun ibadet edenlere yapılan saldırılar, insanlığa yapılmış saldırırlardır, insanlık suçudur, kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.