Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel

Terör örgütünün Şemdinli Ortaklar bölgesinde sınırdaki güvenlik görevlilerine saldırıda kullandığı silaha ilişkin hazırlanan rapor, önemli bir durumu ortaya çıkardı. Saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre PKK, kaçakçıların geçiş noktası olan bölgedeki askerî birliğe anti tank silahıyla saldırdı. Saldırının Cobra tipi taktik tekerlekli zırhlı aracı hedef aldığı ve şehit olan 4 askerin araç içinde bulunduğu öğrenildi. Cobra’nın hedef almasının ardından şok etkisinin ardından diğer teröristlerin araç dışındaki asker ve koruculara piyade tüfeğiyle ateş açması sonucu da iki kişinin şehit düştüğü dile getirildi. Terör uzmanları, “Anti tank mühimmatı için ciddi bir askerî eğitim lazım. Terör örgütü, Milan ile zırhlı Cobra’ya saldırdı. İsveç yapımı bu mühimmat için önemli bir eğitim gerekiyor. Bunu verebilecek çok fazla kişi ya da ülke yok” tespitinde bulundu.

Öte yandan, hafif zırhlı araç kategorisindeki Cobra’ya anti tank mühimmatıyla yapılan saldırı nedeniyle dikkatler ABD tarafından Suriye’de YPG terör örgütüne verilen ağır silahlara yöneldi. Askerî uzmanlar, kullanılan anti tank mühimmatının önemli bir silah olduğunu, bundan daha önemlisinin ise ciddi bir eğitim gerektirdiğini vurguladı. Emekli askerler, “Bu silah güdümlü. Ateşlendikten sonra belli bir süre güdümün hedefte tutulması gerekiyor. Bu da silahı kullanan kişinin bu işin eğitimini profesyonel olarak almış olmasını gerektiriyor” değerlendirmesini yaptı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise, bu silahın eğitimi için PYG’den birkaç teröristin PKK kamplarına geldiği ve PKK’lı teröristlere bu silahın kullanımı konusunda eğitim verildiği belirlendi. Bilindiği gibi, daha önce, YPG’li teröristlere bu silahın kullanımı konusunda Amerikalı uzmanlar tarafından eğitim verildiği ortaya çıkmıştı. Bu arada, Irak sınırındaki PKK hareketliliğini değerlendiren güvenlik uzmanları ise, örgütün kar yağmadan Türkiye kırsalında üslenmeye çalıştığını, sızma güzergahlarında bu yüzden son günlerde çatışmaların arttığını da ifade etti.