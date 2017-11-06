Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaset sahnesine çıkışından itibaren iç ve dış tepkileri detayları ile ele alan “Erdoğanofobi” kitabı yazarı Abdülkadir Özkan, ‘Erdoğanofobi’nin politik düzlemde kendine taraftar bulan siyasal bir korku türü olduğunu söyledi. Yazar ve Başbakanlık Başdanışmanı da olan Özkan, yeni çıkardığı kitabını ve gündemde yer alan diktatörlük tartışmalarını gazetemize değerlendirdi.

‘Erdoğanofobi’nin anlamı nedir?

“Erdoğanofobi, özellikle son yıllarda ivme kazanan, politik düzlemde kendine taraftar bulan siyasal bir korku türü. İslamofobik bir zeminde kendisine yer bulan bu korku, Erdoğan karşıtlığından ve nefretinden beslenen bir Neo-Oryantalizm projesi. Erdoğan karşıtlığıyla verilmek istenen mesaj sadece buzdağının görünen yüzü. Perde gerisinde çok daha sistematik ve planlı bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, bir tür Batı-Doğu çatışmasının güncel hâlidir.

Sizce, Avrupa’da da bir ‘Erdoğanofobi’den söz edebilir miyiz?

Bugün sahnede, egemen dünyaya meydan okuyan, millî ve bağımsız bir devlet olma hedefine kitlenmiş bir Türkiye var. Batı’nın en çok rahatsız olduğu şey, bu bağımlılığın sona erecek olması.

Diktatörlük suçlamaları ne anlama geliyor?

Bu, Batı’nın geçmişte de hoşlanmadığı iktidarları devirmek için kullandığı bir tür itibarsızlaştırma yöntemi. İran petrollerini millîleştiren Muhammed Musaddık, İngiliz ve Amerikan istihbaratlarının operasyonları sonucu iktidardan devrilmişti. Şimdi dönüp yaşananlara baktığımız zaman yöntem ne kadar benziyor değil mi? Gezi olaylarıyla oluşturulmak istenen toplumsal kalkışma provası ve devamında yaşanan darbe girişimi. Bütün bunlar daha önce başarılı olmuş metotlardı ama bu defa olmadı.

En son CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın da “faşist diktatör” sözleri medyada yer aldı...

Millî ve yerli bir muhalefeti temsil etmesi gereken bir milletvekilinin bu sözleri az önce anlattığım sistematik operasyonun âdeta bir parçası gibi duruyor değil mi? Tek parti ve Millî Şef geleneğinin temsilcisi bir siyasal anlayışın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “faşist diktatör” şeklinde suçlamaya kalkışması sizce inandırıcı mı?

Siyasette sizce Erdoğan fobisini kimler yaşıyor?

Erdoğanofobi bir hastalık, bunda şüphe yok. Bugün muhalefet partilerinin bir kısmı Batı güdümlü “Erdoğansız bir Türkiye siyaseti dizayn etme” operasyonunun sözcülüğüne soyunmuş gibi davranıyor. Tedavüle konmak istenen planın esasında “Erdoğansız bir Türkiye” değil de “Türkiye’yi sömürgeleştirme” operasyonu...