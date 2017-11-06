Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütüne üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçlarından 3 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheliden 2’si sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.