Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütüne üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçlarından 3 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheliden 2’si sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Gaziantep’te terör operasyonunda 2 tutuklama
06.11.2017 - 18:21 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
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