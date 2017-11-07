Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak, teslim olmayan kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat ve Terörle Mücadele (TEM) ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı operasyonda, direnişin olabileceği evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırıldı. Geniş güvenlik önlemi altında yürütülen operasyonda, çok sayıda firari yakalandı. Yakalanan firariler, işlemleri yapılmak üzeri bölgedeki karakollara götürüldü.
Adana'da firarilere şafak operasyonu
07.11.2017 - 08:38 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 08:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşen hapis cezası bulunan çok sayıda firari, şafak operasyonuyla yakalandı.
Etiketler : adana,operasyon,
517590 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517590.aspx
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