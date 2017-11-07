Kağıthane Sanayi Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü
07.11.2017 - 13:49 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 13:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kağıthane Sanayi Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : kağıthane,sanayi mahallesi,
517675 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517675.aspx
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