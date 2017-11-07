Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle Kalyoncu Kulluğu Mahallesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, söz konusu adresler ve çevredeki metruk binalarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında bazı şüpheliler de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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