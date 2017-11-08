Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğünün eski akademik personel ve çalışanlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Diyarbakır, Adıyaman, Bursa, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda F.D, E.U, A.T, A.T, E.S, E.Ş, M.K, H.S, E.D. ve U.D. gözaltına alındı.
Diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
FETÖ'nün kapatılan üniversitesindeki çalışanlara operasyon
08.11.2017 - 13:18 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğünün eski akademik personel ve çalışanlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Etiketler : fetö,ünivetsite,operasyon,
517971 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517971.aspx
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