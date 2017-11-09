Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bazı belediyelerin çevre düzenlemesi için yurtdışından ağaç ithal etmelerine tepki gösterdi ve “Başkanlarımız gaza gelmesinler, bizim fidanlara gelsinler” dedi.

Bakan Eroğlu, TBMM’de bazı gazetecilerle sohbetinde Türkiye’deki biyoçeşitlilik kaçakçılığı konusunda değerlendirmede bulundu ve son dönemlerde artan fidan ithalatını değerlendirdi. Eroğlu’nun mesajları şöyle: “Türkiye’de biyoçeşitlilik ile ilgili çok sıkı takip var. Biz gerektiğinde gümrüklere, emniyete, jandarmaya bu konuda eğitimler verdik. Kusura bakmasınlar bizim biyoçeşitliliğimizi, flora-faunamızı kimse çalamaz. Türkiye’deki biyoçeşitlilik, kıta Avrupasından daha fazla. Yaklaşık 12 bin adet flora-fauna var. Bunlardan 3 bin 600’ü de sadece Türkiye’de var. Endemik olarak nitelendirilen bu bitki yapısı başka bir yerde yok. Türkiye, bütün kıtaların geçiş noktası. Aynı anda üç mevsim yaşandığı için de biyo-çeşitlilik çok daha fazla. Daha çok, endemik türlerle ilgili kaçakçılık yapılıyor. Bazı bitki türleri ve kelebek türleri kaçırılıyor. Biyo-çeşitliliğimizi korumak için yeni bir yasa çıkarıyoruz. Ağır cezalar öngörüyoruz.”

İTHAL BİTKİYE KARANTİNA

Bakan Eroğlu, bazı belediyelerin fidan adı altında adeta tomruk ithal ettiğine dikkat çekerek, “Güya çok güzel bir şey getiriyorlar. Bunlar son derece yanlış. Hatta onlar yüzünden Türkiye’de hiç olmayan bir takım hastalıklar bunlarla geliyor. Bunları tam yasaklayamadık ama bu yeni yasa ile karantina sistemi gelecek. Artık bu şekilde böcek veya zararlı haşerat olan, mikroskobik bakteri taşıyan, şeylere izin verilmeyecek. Çünkü bu bakteriler aslında Türkiye şartları sıcak olduğu için gelişiyor ve büyüyor, daha fazla zarar veriyor” dedi.

Yurtdışından ağaç veya fidan ithal eden belediyeleri ikaz ettiğini de belirten Eroğlu, “Kusura bakmasınlar ama doğru değil bu. Türkiye’de her türlü flora var, dışardan getireceklerine bizden alsınlar. Biz ücretsiz veriyoruz bunları zaten. Maliyet hesabını da katarsan, Türkiye’deki florayı kullanmaları lazım. Gaza gelmesinler, bizim fidanlara gelsinler” diye konuştu.