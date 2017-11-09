Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle yaptığı toplantıda 'hükümet ve meclis uyumlu çalışmalı' mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine "Yeni AKM gibi bir proje de Ankara'ya yapılsın" talimatı geldi.

Yıkılarak opera binasına dönüştürülecek olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) proje tanıtım lansmanı, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

AKM'nin 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanacağını belirten Erdoğan, "2019'un ilk çeyreğinde nasip olursa tamamlanıp hizmete girdiğinde AKM, İstanbulumuz ve ülkemiz için yüz akı, sembol bir mekan haline gelecek" ifadelerini kullanmıştı.