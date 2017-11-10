Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da güvenlik güçlerinin Bağcılar, Beykoz, Fatih, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe ve Şişli'de 14 farklı noktaya düzenledikleri baskınlarda Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerine gitmeye hazırlanan 82 DEAŞ'lı gözaltına alındı.

Emniyetten operasyonlara dair yayınlanan basın notunda şu ayrıntılara yer verildi:

Çatışma bölgeleriyle iltisaklı olarak ilimizde DEAŞ yanlısı faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde DEAŞ saflarında bulunan ve tarih itibariyle ilimizde faaliyetlerine devam eden, ilerleyen günlerde Suriye'deki çatışma bölgelerine gitmek isteyen YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik 10.11.2017 günü ilimiz genelinde Bağcılar, Beykoz, Fatih, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe ve Şişli olmak üzere 7 ilçede 14 adrese yönelik yapılan operasyonda 82 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.