Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BRÜKSEL

S-400’lerin alternatifi olan füze sistemi için imzalar atıldı! Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargâhı’nda çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Canikli, bu kapsamda Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti ile de bir araya geldi. Üçlü görüşmede, Fransa ve İtalya savunma bakanlıkları ile Millî Savunma Bakanlığı arasında savunma iş birliğine ilişkin niyet beyanı imzalandı. İş birliğinin ilk adımı olarak SAMP-T hava savunma sistemini temel alan bir sistemin EUROSAM Konsorsiyumu ve Türk firmaları tarafından analizi yapılacak, üç ülkenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanacak.

Bu kapsamda ayrıca askerî elektronik sistemler, yazılım ile simülasyon sistemleriyle muhabere teçhizatı dahil, hava ve füze savunma sistemlerinin ortak üretiminde iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra teknolojik iş birliği dahil savunma sanayi alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin desteklenmesi hedefleniyor.

Ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi, iş birliği ile NATO kapsamında ikili ve üçlü formatlarda istişareler yapılması, NATO’nun ortaklarıyla iş birliğinin geliştirilmesine destek olunması da niyet beyannamesindeki diğer maddeler olarak dikkati çekiyor.

Anlaşmaya ilişkin konuşan Millî Savunma Bakanı Canikli “Biliyorsunuz S-400 hava savunma sisteminin yanında yine salt füze sistemlerinin daha iyi bir üst modelinin bu ülke firmalarıyla geliştirilmesi, Türkiye ile birlikte üretilmesi ve kullanılmasını içeriyor. Bu alandaki eksikliğimizi de büyük oranda giderecek ve yerli, millî imkanlarla hava savunma sisteminin oluşumuna katkı sağlayacak bir proje” dedi.