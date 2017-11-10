Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında işlenen suçlara ilişkin görülen davanın dosyasına, sanık eski Tümgeneral Kubilay Selçuk’un sözde darbe bildirisini okumak için prova yaptığı anların görüntüleri de girdi. Darbe girişiminden sonra olay yeri inceleme ekipleri tarafından ele geçirilen amatör bir kamerada tespit edilen görüntülerde, tören kıyafetli Selçuk, sözde bildirinin ilk paragrafını okuyor. Sanık Selçuk, savcılık ifadesinde bildiriye ilişkin, “Sözde bildiri metnini imzalamam ve okumamı istediklerinde elimi bile sürmedim, okumadım hatta bana okuduklarında önemsiz ve alaycı bir şekilde dinledim” ifadelerini kullanmıştı. Ancak, Akıncı Üssü şeref salonunda çekildiği anlaşılan yaklaşık bir dakika süren görüntüde Selçuk, bildiriyi okumadan önce kamera kadrajını ayarlamak için bir erden, Genelkurmay Başkanlığı flaması ile Türk Bayrağının bulunduğu kürsüye geçmesini istiyor.