Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Türkiye'nin milli ve yerli projeleri üretmesine ve savunma sanayiinde güçlenmesine karşı çıktı.

TÜRKİYE NEDEN SİLAHLANIYOR



Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirmek ve silahlanma projelerine büyük bir bütçe ayırdığını ifade etti.

HDP'li vekil, "Ekonomide üretkenlik yok ve yapılan harcamalar silahlanmaya gidiyor. Halklarımız, yurttaşlarımız savaşa değil eğitime, sağlığa bütçe ayrılmasını istiyor. Rusya ile S-400 füze anlaşması yapılıyor, iç güvenliğe önemli bir kaynak ayrılıyor." ifadelerini kullandı.