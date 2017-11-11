Vatandaşların büyük ilgi gösterip daha şimdiden golf oynamaya başladığı sahanın resmî açılışı, peyzaj düzenlemesinin ardından gelecek yıl gerçekleştirilecek. Belediye Spor AŞ Genel Müdürü Ahmet Dal “Saha, 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde 18 havuzumuz var. Her havuzda aynı anda 6 ya da 8 kişi, ikişer kişilik gruplar hâlinde golf oynayabilecek. Sahada uluslararası turnuvalar düzenleyeceğiz” dedi. AA
Bitince golf sahası olacak
11.11.2017 - 10:41 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şehirdeki sportif faaliyetleri yaygınlaştırmak isteyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye ilçesinde, Olimpiyat Parkı Yerleşkesinde 12 dönümlük alanda golf sahası yapıyor. 2 ayda tamamlanma aşamasına gelen saha, Türkiye’nin sayılı, bölgenin de en büyük akademik ve modern golf sahası olacak.
Etiketler : Erzurum Büyükşehir Belediyesi,golf sahası,
518707 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518707.aspx
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