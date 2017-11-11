Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşların büyük ilgi gösterip daha şimdiden golf oynamaya başladığı sahanın resmî açılışı, peyzaj düzenlemesinin ardından gelecek yıl gerçekleştirilecek. Belediye Spor AŞ Genel Müdürü Ahmet Dal “Saha, 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde 18 havuzumuz var. Her havuzda aynı anda 6 ya da 8 kişi, ikişer kişilik gruplar hâlinde golf oynayabilecek. Sahada uluslararası turnuvalar düzenleyeceğiz” dedi. AA