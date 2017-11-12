Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. ALibya'nın kuzeyinde meydana gelen depremin yerin 5 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
Akdeniz açıklarında deprem
12.11.2017 - 04:17 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 04:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz açıklarında saat 22:00'de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altındaki depremin merkez üssünün Libya'nın kuzeyi olduğu belirtildi.
Etiketler : deprem,akdeniz deprem,son depremler,
518851 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518851.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER