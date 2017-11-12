Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini öngören referandumun hemen ardından odaklandığı 2019 seçimleri için, yeni bir yol haritası belirledi. Referandum sonuçlarından yola çıkarak, teşkilatlar ve yerel yönetimlerde değişime giden AK Parti, 2018 yılının ilk aylarından itibaren seçimlere kadar icraat odaklı çalışılacak bir süreç başlatacak. AK Parti yönetiminin, 2017’yi partide değişim ve yenilenme, 2018’i icraat ve 2019 yılını da seçim yılı olarak tanımladığı bir rapor hazırladığı ve bu raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunduğu öğrenildi. Erdoğan’ın da özellikle son dönemde, bu raporda yer alan öneriler doğrultusunda adım attığı belirtilirken, bunun bir örneğinin seçimler beklenmeden belediyelerde yapılan değişimler olduğuna vurgu yapıldı. Parti yönetiminin hazırladığı raporda, referandum sonuçlarının il il analizi yapılarak, performansı düşük teşkilatların ve yerel yöneticilerin bir an önce değiştirilmesi önerisi yer alıyordu.



YENİ VİZYON BELGESİ

2017 yılı sonuna kadar, partideki yenilenmenin tamamlanarak, 2018 yılının icraat odaklı geçirilmesi hedefinin yer aldığı raporda, AK Parti’nin ‘Fabrika ayarlarına’ dönerek, siyasetin merkezine milleti oturtması ve 12 yıllık yeni bir vizyon belgesi ile 2019 seçimlerine gidilmesi de öngörülüyor. AK Parti’nin 2002’de yola çıkarak, ‘Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele’ hedefi ile örtüşmeyen ve özellikle belediyelerden kaynaklı imar rantı tartışmalarının partiye zarar verdiği, bu tip uygulamalara son verecek adımlar atılması da raporda yer alan öneriler arasında bulunuyor.



FİTNEYE GEÇİT YOK

Teşkilatlar, belediyeler ve milletvekilleri arasında ‘Fitneye’ neden olan iç çekişmelere kesinlikle izin verilmeyeceği belirtilen raporda, genel merkez bünyesinde, teşkilatlar ve yerel yönetimlerin performansını ölçecek ve çalışmalarını denetleyecek bir ekip oluşturulması önerisi de yer alıyor.



TABANDA İTTİFAK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, muhalefetin yeni bir ‘çatı aday’ ihtimaline karşı politika belirlenmesi gerektiğine de dikkat çekilen raporda, merkezdeki seçmeni AK Parti’de tutacak söylemler geliştirilmesi, izlenecek politikaların da buna göre belirlenmesine vurgu yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘İttifakların’ kaçınılmaz olacağının da belirtildiği raporda, AK Parti olarak ‘Tabanda ittifak’ hedefi ile hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.