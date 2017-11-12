Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merve Sibel Sili

Saffet Sancaklı, 3 büyüklerde oynayan ilk futbolcu. üç büyük takımda oynamış, sayısız kez millî takım formasını giymiş, son dönemde ise MHP Kocaeli milletvekili olarak siyasette de başarıyı tatmış bir isim...

Süper Lig’de toplam 130 gol atarak adını 100’ler kulübüne yazdıran Sancaklı, daha 2 yaşında iken Yugoslavya’da Türklere yapılan zulme dayanamayıp, anavatanına dönen bir ailenin çocuğu...

Bütün mal varlıklarını bırakıp beş parasız Türkiye’ye geldiklerini anlatan Sancaklı, zirveye ulaşan o zorlu süreci gazetemizle paylaştı:

Biz İstanbul’da Gaziosmanpaşa’ya yerleşmişiz. Bizim mahalle kenar mahalleydi, kötü alışkanlıkları rahat kapabileceğim bir yerdi. O dönemdeki arkadaşlarımdan spor yapmayanlar gayrimeşruya bulaştı. O abiler bana “Sen çok yeteneklisin, sen futbolcu olacaksın, şu saatte yatıp kalkacaksın” deyip, nefes aldırmıyorlardı. Beni Kültür Spor Kulübü’ne çağırdılar. Akşam biri 100 gram Şam fıstığı, biri muz getirir “Bunları ye, senin iyi beslenmen lazım” derlerdi.



O PARAYI GERİ VER!

Beşiktaş’a transfer olduğumda 10 milyon lira peşin para verdiler, siyah poşette... Parayı anneme verdim, poşeti açtı “Bu ne, çabuk bunu geri götür nerden aldıysan” dedi. “Transfer param” dedim, dinlemedi beni. Akşam babam geldi o da “Bu ne” dedi. “Alnımın teri ile kazandım, yarın olunca anlarsın” dedim. Ertesi gün gazete çıktı. Babamı kahvede tebrik ettiler sonra bana “Aferin sen iyi bir şey yapmışsın” dedi.

O zaman kat çıkmak moda idi. Hemen bir kat çıktım. Birde futbolcu parayı görünce hemen ne yapar? Gider araba alır. Bir de iyisini alır üstüne de borçlanır...

KENAR MAHALLEDE YETİŞTİM

Beşiktaş’a transfer olduğumda 20 yaşımdaydım. Ben kenar mahallede yetiştim, racon ile büyüdüm. Rahmetli Süleyman Seba beni adam etmek için Beşiktaş lider iken, iki sene üst üste kiralık gönderdi. Arada kulübe gelip Süleyman Abi’nin elini öpmek istiyordum ama kabul etmiyordu.

Bir gol atıyorsun millî maçta 80 milyon kişi ayağa kalkıyor. Bir gün bana dediler ki, “Neden gol atınca sevincini koşarak göstermiyorsun?”

“6 ayda bir gol atan adam koşturuyor ne yapsın. Ben her maç gol atıyorum, bir de gol atana kadar yoruluyorum, koşturmuyorum” diye espri yapmıştım...



SİYASET ZAMANI...

Kocaelispor’un o dönem başarısı ile İzmit, büyükşehir oldu. Benim için Kocaeli çok farklıdır. Bu kadar başarılardan sonra hayatım boyunca attığım golleri anlatamazdım. Bir kere dinlerler, iki kere dinlerlerdi... Siyasete girmeye karar verdim, gönüllü olarak da Kocaeli milletvekili olmak istedim. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de uygun buldu.

Artık bir milletvekiliydim... Genel başkanımız rozet takmak için ismimi anons etti. Salonda bir uğultu koptu, koltuktan kalktım, yürüyeceğim bir kaç metre mesafe, ayaklarım titriyordu.

Mecliste bildiğim konular hakkında konuşuyorum. Spor, balkanlar ve çevre konularında çözüm üretiyorum.

Okulda bir gün Türk bayrağını indirip başka bir bayrak astılar. Ben zaten Türk bayrağını astırmıyorlar diye anavatana gelmişim, anavatanda Türk bayrağını indiriyor birileri... Arkadaşıma sordum “Bayrağımızı asacak kimse yok mu?” “Var ama bu okulda yoklar” dedi. “Kim” diye sordum? “Ülkücüler” dedi. Ben o an “Tamam ben ülkücüyüm artık” dedim.

Saffet Sancaklı, 3 büyüklerde oynayan ilk futbolcu.

15 TEMMUZ GECESİ MHP BÜTÜN GÖVDESİNİ ORTAYA KOYDU

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli açıklamasında “Bu gece her şey olabilir ama darbe olmayacak” dedi. Olaylar bir anda aleyhten lehe dönmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının ardından halkın sokağa dökülmesini dünya tarihinde göremezsiniz. O gece olanları kimse unutmasın. Biz çabuk unutuyoruz. Genel Başkanımız, milliyetçiler, ülkücüler o gece ne gerekiyorsa yaptı. 15 Temmuz’da yaptıklarımızı hiç kimse bir yerde anlatmayacak, bunlar siyaset malzemesi yapılamaz.

Biz terör olaylarında, dış güçlerin oyunlarını bozma noktasında şartsız hükûmetin yanındayız. Bu devlet meselesidir.