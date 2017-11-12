Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narko-Tem whatsapp ihbar hattına gelen ihbarı değerlendiren polis, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerindeki bazı adreslerde operasyon düzenledi. Bir otomobilde yapılan aramada, 'çıkı' diye tabir edilen satışa hazır uyuşturucu paketleri, alüminyum folyo, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki S.B. ve İ.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yapılan ayrı bir operasyonda ise daha önceden uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan A.D. ve T.M. yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan S.B., İ.T., A.D., ve T.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2'si de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.