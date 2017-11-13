Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı önünde ağır yaralanan gazi imam İsmail Ayyıldız, yaklaşık 1,5 yıl sonra kendisini vuran darbecilerle mahkeme salonunda yüzleşti. Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargâhındaki darbe eylemlerine ilişkin 244 sanığın yargılandığı dava dosyasında müşteki olarak yer aldığını söyledi. Darbecilerin duruşmada kendi yüzüne bakacak hâlleri bile olmadığını ifade eden Ayyıldız “O gün sokağa çıkmak aslında bir yönüyle iman meselesiydi. Başkomutan da bu hedefi göstermişti. Arkadaşlarla karargâhın önüne geldiğimizde aracımızı yaylım ateşe tuttular. Vurulduk, yaralandık. Aradan yaklaşık 1,5 yıl geçti, hep o anı bekliyordum. Bizimkisi kin tutma ya da intikam hırsı değil, adaletin yerini bulmasının beklentisiydi. Mahkeme salonunda o darbecilerle yüz yüze geldiğimizde bazılarının yüzünde o gecenin yenilgisinin izleri vardı” ifadelerini kullandı. Üç ay devam etmesi planlanan davanın bütün duruşmalarını takip etmek istediğine dikkati çeken Ayyıldız, söz hakkı verildiği zaman kendisini vuranların gözlerinin içine bakarak o geceyi anlatacağını sözlerine ekledi.