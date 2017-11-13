Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu tespit edilen 4 Irak uyruklu O.H., M.N., A.M., S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yozgat'ta 4 DEAŞ militanı yakalandı
13.11.2017 - 10:49 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen 4 Irak uyruklu şahıs yakalandı.
Etiketler : yozgat,deaş,operasyon,yakalandı,
519132 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519132.aspx
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