Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki görüşme, saat 17.20'de başladı. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılıyor.

RUSYA - TÜRKİYE İLİŞKİSİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa görüşmesinde, "Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz, bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor." dedi.İkili görüşmenin başında konuşan Putin, Rusya-Türkiye ilişkilerinin tam kapasiteyle canlandığını söyleyebileceklerini ifade etti.

GÜNDEMDE SURİYE VAR



Bir yılda 8. kez bir araya gelinen görüşmede, iki liderin Suriye başta olmak üzere bölgesel ve Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileriyle ilgili konuları görüşmesi bekleniyor.

HEYETLERİN TOPLANMASINDAN SONRA ORTAK AÇIKLAMA YAPILACAK



Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki devlet başkanlığı konutunda yapacakları birebir görüşmenin ardından heyetlerin katılımıyla toplanmaları ve daha sonra da ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.