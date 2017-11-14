Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen ve yedi ülkede hissedilen 7.3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı artıyor. Deprem Irak’ta olsa da en çok can kaybı İran’da yaşandı. İran’da 407 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 700 kişi de yaralandı; Irak’ta ise 7 kişi öldü, 321 kişi yaralandı. Bölgeye, IKBY ile özerklik referandumu sonrası arası açık olmasına rağmen ilk ulaşan yine Türkler oldu. Deprem Türkiye, Suriye, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan’da da hissedildi. Yaklaşık 40 saniye süren sallantı sonrası Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman ve Van’da oturan vatandaşlar korku içinde kendini sokağa attı. Sarsıntının ardından Irak’taki camilerde sala okundu. Depremin merkez üssüne en yakın Halepçe’de olağanüstü hâl ilan edildi. Bölgede yüzlerce bina yerle bir oldu. Elektrik ve internet bağlantısı kesildi. Süleymaniye’de bulunan Derbendihan Barajı’nda oluşan büyük hasar sebebiyle yakın yerleşim alanları boşaltıldı. İran’da depremin en çok zarar verdiği Kermanşah eyaletinde 3 gün yas ilan edildi. İranlı yetkililer, eyalette 70 bin kişinin kalacak yere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.



TÜRK KIZILAYI BÖLGEDE

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, merkez üssü Halepçe’nin 32 kilometre güneybatısı olan depremin, 33,9 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Arama kurtarma ekipleri, vatandaşları enkaz altından kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Yaşanılan facia sonrası Türkiye’de komşusuna destek olabilmek için hemen harekete geçti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla arama kurtarma ve medikal müdahale birimlerinden oluşturulan ekip, askerî kargo uçağıyla Ankara’dan Süleymaniye’ye gönderildi. Türk Kızılayı da en kısa zamanda depremzedelerin yardımına koşmak için bölgeye ulaşan ilk yardım ekibi oldu. Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Merkezi, bölgeye 17 tırla bin 320 çadır, 3 bin battaniye ve 200 yatak gönderdi.





BARZANİ’DEN TEŞEKKÜR

IKBY, yardımlarından dolayı Türk Kızılayına teşekkür etti. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani “Buradan AFAD’a, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür etmek istiyorum. Dar günde Kürdistan Bölgesi’ne yardımcı olmuşlardır, bu sefer de olayın vuku bulduğu andan itibaren yardım kararı almışlardır” diye konuştu. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise “Bugün düşeni kaldırma, yaraları sarma, dostluğumuzu, insanlığımızı insanlara, buradaki kardeşlerimize gösterme günüdür. Komşuluğun ötesinde akrabalık bağları olan insanlarız. Elimizden geldiği kadar kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi. Başbakan Binali Yıldırım da “Türkiye’nin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır” ifadesini kullandı.



DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: Referandum ayrı insanlık ayrı konu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, meydana gelen depremden sonra yapılanların insani konular olduğuna söyledi. “Referandum konusunda tutumumuz belli” diyen Bakan Çavuşoğlu “Bugüne kadar Irak halkına hiç ayrım yapmadan her türlü yardımı yapmışız. Hepsini kardeşimiz olarak görüyoruz. Yine Irak Bölgesel Yönetimi’ne de başından beri her türlü desteği veren ülke biziz. Keşke bizim sözümüzü dinleselerdi ve o kötü sürece girmeselerdi. Referandum sonrası daha önce kullandıkları birçok hakları da ellerinden gitti. Ama o başka bir konu, bu ise insani bir konu. Deprem dolayısıyla İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i aradım. Hem geçmiş olsun hem de başsağlığı dileklerimizi, hükûmetimiz ve Türk halkı adına ilettik” ifadelerini kullandı.