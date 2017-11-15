Uygulama 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hayata geçirilmişti. Kamuda çalışanlar yurtdışına çıkabilmek için çalıştıkları kurumdan belge almak zorundaydı.
31 Ekim'de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, uygulamanın 15 Kasım'da sona ereceğini açıklamıştı.
Memurlara yurtdışı için belge şartı kaldırıldı
15.11.2017 - 04:31 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 04:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamu görevlilerinin, yurtdışına çıkışta çalıştıkları kurumdan belge alma şartı bugünden itibaren kaldırıldı.
Uygulama 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hayata geçirilmişti. Kamuda çalışanlar yurtdışına çıkabilmek için çalıştıkları kurumdan belge almak zorundaydı.
Etiketler : memur,havalimanı,
519620 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519620.aspx
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