Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifade veren D.S, liselere giriş sınavlarına hazırlanırken okul bahçesinde tanıştığı C. isimli üniversite öğrencisiyle ders çalışma amacıyla örgüt evine gitmeye başladığını kaydetti.

Örgüt abisinin okul derslerinin gidişatıyla ilgili sorular sorduğunu ve zorlandığı derslerinde yardım edebileceğini söylediğini anlatan D.S, şöyle devam etti:

"Derslerime yardımcı omak için eve her zaman çekinmeden gelebileceğimi söyledi. Bunun üzerine C. isimli şahsın evine haftanın belirli günleri gidip 1-2 saat beraber ders çalışmaya başladım. Liselere Giriş Sınavı'na hazırlanırken dışı gazete kağıdıyla kaplı kitaplardan dini sohbet tarzı bir takım şeyler okuyor, kasetten vaaz tarzında sesler dinletiyordu. Bu kitap ve kasetin kime ait olduğunu sorduğumda, bu şahsın '3 yıldız' olduğunu, kim olduğunu liselere giriş sınavının bitmesine müteakip söyleyeceğini beyan etti."

İtirafçı D.S, 2004'te girdiği sınavda Heybeliada Deniz Lisesini kazandığını, kendisini tebrik eden C'nin kol saati hediye ettiğini dile getirerek, "Deniz Lisesini kazandığımda, '3 yıldız' isimli şahsın kim olduğunu hala merak edip etmediğimi sordu. Bana bu şahsın Fetullah Gülen olduğunu, kendisinin de bu şahsa ait cemaat mensubu olduğunu söyledi. Gülen cemaatinin, öğrencileri sınavlara herhangi bir karşılık beklemeden hazırlayarak hayır işlediğini belirterek, öğrencilik hayatıma kendisiyle irtibatı kesmeden devam etmemi istedi." diye konuştu.

"KOD İSİMLERİMİZLE GRUPLARA AYIRDIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Lisedeyken hafta sonları görüştüğü örgüt abisinin kendisine "Ömer" kod adını verdiğine işaret eden D.S, "Ben yine kendi ismimi kullanıyordum, fakat cemaat abilerinin kendi aralarında bizi kendi kod isimlerimizle gruplara ayırdıklarını düşünüyorum." dedi.

D.S, örgüt abisinin, buluşmaya giderken tedbirli davranmasını, ramazanda oruç tutmamasını, teyemmümle abdest alıp ima yoluyla namaz kılmasını istediğine dikkati çekerek, bu şekilde yapılan ibadetin geçerli olacağını anlattığını bildirdi.

"ŞOK MANGASI" VE "FIRSAT EĞİTİMİ"NE TABİ TUTULMUŞ

Lise eğitimin ardından 2008'de Hava Harp Okulunda eğitime devam ettiğini belirten D.S, İzmir'deki pilotluk eğitimleri kapsamında, Öğrenci Seçme Uçuşu Eğitiminde ve İntibak Eğitimleri'nin verildiği dönemlerde, örgüt abileriyle görüşmelere gitmediği için zaman zaman "Şok Mangası" veya "Fırsat Eğitimi" adı altında diğer öğrencilerden farklı olarak eğitim haricinde uygulamalara maruz kaldığını vurguladı.

"MARUZ KALDIĞIM UYGULAMALAR, EĞİTİM ADI ALTINDA BANA UYGULANDI"

Bu tür uygulamaların, örgüt üyeleri tarafından genellikle son sınıf öğrencilerine yapıldığı bilgisini veren D.S, şunları kaydetti:

"Maruz kaldığım uygulamalar, eğitim adı altında bana uygulandı. Bu uygulamalardan tarafıma uygulanan yöntemlere örnek verecek olursam gece uykudan uyandırılma, eğitimden önce zorla su içirilerek kusturulma, herkes filo halinde eğitim alırken değişik tim adları adı altında fiziki eğitimlere tabi tutulma gibi bir çok örnek mevcuttur. Bu uygulamalara maruz kalan bazı tanımadığım adaylar kursu bırakmak zorunda kalmıştır."

D.S, ayrıca İzmir'de nişanlı olduğu dönemde örgüt abisi O'nun kendisine, FETÖ'nün bulduğu kişiyle evlenmesinin daha uygun düşeceğini ilettiğini, bu duruma "Bunca senelik kız arkadaşımı yarı yolda bırakamam" diyerek karşı çıktığını söyledi.