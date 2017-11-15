Genel Kurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçme teşebbüsünde bulunan bin 749, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yolla gitmek isteyen 20 olmak üzere toplam bin 769 kişi yakalandı.
Suriye sınırında bin 769 kişi yakalandı
15.11.2017 - 15:07 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanlığı, Suriye sınırından yasa dışı geçiş yapmak isteyen bin 769 kişinin yakalandığını duyurdu.
Etiketler : Genelkurmay,Suriye sınırı,
519800 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519800.aspx
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