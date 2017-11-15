Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Kurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçme teşebbüsünde bulunan bin 749, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yolla gitmek isteyen 20 olmak üzere toplam bin 769 kişi yakalandı.