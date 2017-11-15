Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün İsviçre’deki okuluna üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan E.D.’nin (37), Yunanistan’ın İstanköy Adasına kaçacağı ihbarını alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Aynı zamanda İsviçre vatandaşı olduğu öğrenilen E.D., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından kaçma hazırlığındayken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen zanlı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.