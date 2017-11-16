Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi geçtiğimiz hafta yargıdaki FETÖ kararları ile ilgili emsal niteliğinde bir karara imza atmış, Burdur’daki yerel mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezası alan mühendis Hakan Ö. adlı FETÖ şüphelisi için “Örgüt üyeliği için organik bağ gerekir. Sempati duymak FETÖ üyeliği için yeterli değil” diyerek, bu kişinin hapis cezasını bozmuştu. İşte Yargıtay’ın bu kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’dan tepki geldi. FETÖ soruşturmaları ve açılan davalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaman “Yargıtay 16. Ceza Dairesinin aldığı kararın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben umudumu koruyorum. Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizi şu aşamada etkilemez. FETÖ ile mücadele kararlı bir şekilde devam edeceğiz”dedi.



HEPİMİZİ BAĞLAR, ANCAK...

Kocaman, Ankara’da 15 bin Bylock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek “Bu kullanıcıların büyük bir bölümünün soruşturmalara konu edildi. Ancak Emniyet ve ilgili kurumlardaki yoğunluk sebebiyle bunların tamamına adli soruşturma açılamadı”” dedi. FETÖ’yle mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini ve tek örgüt üyesi veya yöneticisi kalmayıncaya kadar edileceğini söyleyen Kocaman “17-25 Aralık, FETÖ için toptan bir kriter olmamalı. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. 17-25 örgüt yöneticileriyle ilgili genel bir milat değildir. Bizim bahsettiğimiz normal vatandaş, örgütte yöneticilik yapmış olanlar değil. Vatandaş, bu örgütün gerçek yüzünü görünce araya perdeyi çekmiş. Örgütün yönetici takımından bir kişi himmet toplamış, örgüt adına toplantılar düzenlemiş, sohbetleri o organize etmiş. Bu kişi 17-25’ten önce de sonra da sorumlu. Yönetici takımı bilerek ve isteyerek örgütün içinde kalmış ve örgütün eylemlerini organize etmiş. Bank Asya bizim ana kriterimiz. 17-25’ten önce kredi çekmiş, taksit yatırmış kişiler değil. FETÖ elebaşının talimatıyla hesap artışı yapanlar bizim için ciddi şüphelidir. Ama örneğin terörist ele başının talimatı sonrası Bank Asya’ya para yatıranlar terör örgütü üyesidir. Karar tekrar Dairenin önüne gelir. Daire onar. Yargıtay Ceza Genel Kurulunda geçer, o zaman hepimizi bağlar. Ama şu aşamada biz katılmıyoruz. Belki mahkeme direnecek? Şu anda belli değil ne olacağı. Ben umudumu koruyorum. Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizi şu aşamada etkilemez. FETÖ ile mücadele kararlı bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.