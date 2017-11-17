Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, THY’ye ait uçakla Hong Kong’dan Atatürk Havalimanına gelen Y.İ’ye ait 2 valiz alınarak x-ray taramasına tabi tutuldu. Yapılan incelemede valizlerde çok sayıda cep telefonu olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza personeli tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra valizler, bagaj bandına yüklendi ve şüpheli tarafından alınması beklendi. Ancak uzun süre geçmesine rağmen banttan alınmayan valizler kayıp eşya ofisine kaldırıldı. Buradan da teslim alınacağından şüphelenen ekipler valizin takibini bırakmadı. Bir süre sonra Y.İ. bavullarını almak üzere kayıp eşya ofisine başvurdu. Şahsa valizlerin teslim edilmesi sağlandı. Takibini sürdüren ekipler, Y.İ’yi “gümrüğe tabi eşyam yok” anlamına gelen Yeşil Hat Gümrük Kontrol Noktasını geçtikten sonra durdurdu. Yapılan aramada 35 cep telefonu ile paketler bulundu. Şüpheli paketlerde protein tozu olduğunu belirtti ancak uyuşturucu test kitiyle yapılan analizde paketteki tozun bonzai üretiminde ham madde olarak kullanılan ‘5-Fluoro AMB’ olduğu belirlendi. Toplamda 21 kilo olduğu tespit edilen maddeyle piyasa değeri 8 milyon TL olan 2 ton bonzai üretilebileceği kaydedildi. Soruşturma kapsamında, şüphelinin telefonla irtibatı olduğu tespit edilen polis memurları Ş.A. ve S.K. ile B.Ş, A.G, M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda uyuşturucuların yurtdışında olan S.Ö’ye ait olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.K. serbest bırakılırken, diğer 5 kişi cezaevine gönderildi. S.Ö. hakkında ise gıyabi tutuklama kararı verildi.