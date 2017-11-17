Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, daha önce meslekten ihraç edilen ya da emekli olan ve Bylock kullandığı tespit edilip aranan polislere yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Eş zamanlı olarak 10 adrese giren polisler aralarında polis müdürünün de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.Adli tıp birimine getirilip sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Adana'da 'Bylock' operasyonunda 6 gözaltı
17.11.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında "Bylock" kullandığı ileri sürülen aralarında polis müdürünün de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Adana,FETÖ,Bylock,
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