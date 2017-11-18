Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, NATO'nun Norveç’teki Trident Javelin tatbikatında Atatürk'ü düşman liderler arasında gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da düşmanla işbirliği içinde göstermesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.Bozdağ, "NATO'nun yaptığı büyük bir skandaldır, alçaklıktır,rezalettir. Bunu yapanları şiddetle kınıyorum."