Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, NATO'nun Norveç’teki Trident Javelin tatbikatında Atatürk'ü düşman liderler arasında gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da düşmanla işbirliği içinde göstermesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.Bozdağ, "NATO'nun yaptığı büyük bir skandaldır, alçaklıktır,rezalettir. Bunu yapanları şiddetle kınıyorum."
Hükûmetten NATO'ya çok sert tepki
18.11.2017 - 10:33 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, NATO'daki skandala ilişkin "Türkiye'ye düşmanlıklarını gizleyemiyorlar. " dedi.
Etiketler : NATO,Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,
520623 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520623.aspx
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