Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Antalya’nın Kumluca İlçesi’nin 108 kilometre açığında saat 08:19'da Akdeniz'de Richter Ölçeği’ne göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 25 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.