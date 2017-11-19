Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Antalya’nın Kumluca İlçesi’nin 108 kilometre açığında saat 08:19'da Akdeniz'de Richter Ölçeği’ne göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 25 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.
Akdeniz'de 3,7'lik deprem
19.11.2017 - 09:38 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de Richter Ölçeği’ne göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: DHA
Etiketler : akdeniz,deprem,
520832 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520832.aspx
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