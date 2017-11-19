Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O dönemde basında yer alan haberler şöyleydi: Balyoz davasında harddiskler ve CD’lerle ilgili ‘gerçektir’ raporu veren ‘kumpas’ davalarında bilirkişi olarak görev yapan firari FETÖ şüphelisi eski TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü Hayretdin Bahşi’nin Estonya’da NATO tatbikatında görevli olduğu ortaya çıktı. Bahşi’nin 24-28 Nisan arasında Estonya’daki NATO tatbikatını yönetecek hakem heyetinin de içinde yer aldığı Beyaz Takım’da olduğu anlaşıldı. Bahşi’nin adı Türkiye’nin dikkatini çekti. Estonya Türkiye Büyükelçisi Hayriye Kumaşçıoğlu, NATO ile temasa geçerek Bahşi’nin tatbikattan çıkartılmasını istedi. Bahşi’nin tatbikattaki görevine son

verildi.