Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'nin Bayburt'ta düzenlenen 6. Olağan İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO skandalının ardından gelen peş peşe açıklamaları olumlu bulduğunu belirterek şunları söyledi;

"NATO tatbikatında Atatürk'ü ve şahsımı hedef tahtasına yerleştirdiler. Skandala imza attılar. İşin içine Atatürk de dahil edince meselenin gerçek yüzünü anlamış olduklarını ümit ediyorum. Açıklamaları olumlu buluyorum. Artık çok net ortaya çıktı. Mesele şahıs meselesi, parti meselesi değildir Hedef Türkiye'dir, Türk milletidir. Biz her şeye hazırlıklıyız. "

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Bayburt'a yakışır 2 kapalı spor salonumuz olacak Bayburt, bizi çok seviyor, biz de Bayburt'u en az onlar kadar seviyoruz. Buradan bütün beldelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Bayburt, 2. Plevne Savunması olarak tarihe geçen destansı mücadelenin şehridir. Dün olduğu gibi bugün de Bayburtlu kardeşlerim Türkiye'nin mücadelesine en güçlü desteği veriyor. Tüm kritik süreçlerde Bayburt'u daima yanımızda gördük.

BUGÜNKÜ KONGRE 2019'UN HAZIRLIK KONGRESİDİR

Türkiye istikrarsızlıkların tarihe karıştığı yepyeni bir döneme girmiştir. Bu yolda önce bizi 2023 hedeflerimizle buluşturacak ardından da 2053 ve 2071 vizyonumuza taşıyacaktır. 2019 yılında yapılacak seçimler Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin en kritik dönüm noktasıdır. Ben size inanıyorum. Siz inanıyor musunuz? Bu anlayış ile 2019 hazırlıklarımıza şimdiden başlamış bulunuyoruz. Bugünkü kongre 2019 seçimlerinin hazırlık kongresidir. Önümüzdeki sürecin adı değişim ve yenilenmedir. Yerel sağlam basarak yolumuza devam ediyoruz.

TEŞLİKATA NET MESAJ: ASLA RIZA GÖSTERMEYİZ

Şubat sonuna kadar inşallah bütün kongrelerimizi bitireceğiz. Bizi 2019 seçimlerine taşıyacak kadroları da oluşturuyoruz. Siyaset bir bayrak yarışıdır. Millete hizmet etme yarışıdır. Biz, bu milletin efendisi değiliz. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Bizi diğerlerinden ayıran budur. AK Parti, bir davadır. Bir dava hareketidir. Şahsım dahil herkes bu davada sadece birer nefer konumundadır. Zaten nefer olmayı hazmedebiliyorsak zafer yakındır. Makamlar gelip geçicidir. Milletimize ve vatanımıza hizmet için birer araçtır makamlar. Kimsenin bu unvanları, bu makamları amaç haline getirmesine bizler asla rıza göstermeyiz. Bizler oturduğu koltuklardan güç alan hayata sadece bu pencerelerden bakan insanlar olamayız.

BİRİLERİNİN UYKUSU KAÇIYOR

Biz değişim dedikçe adeta birilerinin uykusu kaçıyor. Genel başkan değişikliğini dahi kasetle yapabilenler, AK Parti'nin bütün bu süreçleri şeffaf yürütmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Tüm seçimleri kaybetmiş zat, AK Parti'ye dil uzatma hadsizliği gösteriyor. Şark kurnazı bu çevrelere diyoruz ki, siz dönüp önce kendinize bir bakın. Demokrasi karneleri o kadar kötü ki, bunların pişkinliğini biz de hayretle takip ediyoruz. Bunların ikiyüzlülüğüne daha fazla tahammül göstermeyeceğiz. Gazete köşelerini tutmuş, televizyon ekranların ipotek koymuş bir avuç millet düşmanının milletimizin ortak değerlerini sömürmesine sessiz kalmayacağız.

MEYDANI BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ

Bayburtlu kardeşlerimizin dediği gibi; kurt gitti yazıya, meydan kaldı cıngıllı tazıya. Bunların da sesleri sadece meydanı boş zannettiklerinde çıkıyor. Meydanı boş bırakmayacağız. Bu ruhu faşirt, beslenme kaynağı komünist, söylemi popülist çevreye sesleniyorum. Demokrasi düşmanlığı, ezan bayrak düşmanlığı yaptığınız günler artık sona ermiştir. Pensiilvanya'daki şarlatan gibi ihanet devriniz kapanmıştır. Türkiye, 1400 yıllık medeniyet değerlerinden, ne 2000 yıllık değerlerinden, 94 yıllık cumhuriyet değerlerinden asla geri adım atmayacaktır.

SORUN ERDOĞAN DEĞİL AK PARTİ

Bizim derdimiz başka diyorsanız o da birilerinin bileceği iştir. Biz kendi yolumuzdan dönmeyeceğiz. Ülkemizi, saplantılarınızın oyuncağı haline getirmenize göz yummayacağız. 2019 yaklaştıkça çelme takmak isteyenlerin operasyonları da artacaktır. Birkaç gündür yaşadıklarımız gerçeği görmek isteyenler için yeterlidir. Geçtiğimiz aylarda Avrupa ülkeleri başkentlerinin birinde alnımıza silah dayanmış posterlerle gösteriler yaşanmıştır. Şahsımız öldürene araba vermeyi vaadeden densizler ortaya çıkmıştı. Bütün bunlar olurken bazıları sanıyordu ki sorun Tayyip Erdoğan'dır. Sorun AK Parti'dir. AK Parti bunların planlarını, oyunlarını bozdu.

TÜRKİYE 3 KAT BÜYÜDÜ

AK Parti Türkiye'yi 3 kat büyüttü. Bunu hazmedemiyorlar. 23.5 milyar dolar IMF'ye borcu olan Türkiye vardı. Sene 2013, artık IMF'ye borcu olan Türkiye yok. IMF bizden borç istedi. 5 milyar dolar, o zaman sordu bana, ekonomiden sorumlu olan başbakan yardımcısı arkadaşım, dedi "Verelim mi?", "Verin" dedim. ra onlar vazgeçtiler. Biz 135 milyar doları da aşacağız, ilk hedef 150 milyar dolar. Maliye Bakanınıza söyleyin çok çalışsın. Dedik Bayburt'tan alalım, eli bereketlidir. İnşallah bereketli olacak.

NATO AÇIKLAMASI: HER ŞEYE HAZIRLIKLIYOZ

NATO tatbikatında Atatürk'ü ve şahsımı hedef tahtasına yerleştirdiler. Skandala imza attılar. İşin içine Atatürk de dahil edince meselenin gerçek yüzünü anlamış olduklarını ümit ediyorum. Açıklamaları olumlu buluyorum. Artık çok net ortaya çıktı. Mesele şahıs meselesi, parti meselesi değildir Hedef Türkiye'dir, Türk milletidir. Biz her şeye hazırlıklıyız.

SEÇİM ÖNCESİ BU İŞ BİTECEK

Salyazı beldesine bir havalimanı yapabiliyoruz. Beni yurt dışındaki kardeşlerim de, Trabzon'a şuraya buraya değil. Pisti büyük düşündük. Buraya rahatlıkla büyük boyutlu uçaklar da inecek. Artık benim Bayburtlu, Gümüşhaneli kardeşim, havalimanına inecek. 285 milyon lira maliyeti olan havalimanının proje ve ihale hazırlıkları sürüyor. Ahmet Bey, işi hızlı tutacağız ve inşallah, 2020 diye bana tarih veriniz. Ben diyorum ki seçim öncesi bu bitecek. 450 gün sonra hastanemizin açılışını yapacağız.