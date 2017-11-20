Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM BÜROSU

TBMM yeni Meclis Başkanı’nı bugün seçiyor. AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Partili Tamer Dağlı, CHP’li Zekeriya Temizel, HDP’li Selma Irmak ve MHP’li Celal Adan Başkan aday oldu. Gizli oylama ile yapılacak seçimde ilk 2 oylamada 367 oy, 3. oylamada ise salt çoğunluk 276 oy aranacak. Kahraman’ın 3. turda seçilmesi beklenirken, AK Partili Dağlı’nın başvuru yapması da mevcut adayın başına bir şey gelmesi ihtimaline karşı tedbir olarak değerlendiriliyor.