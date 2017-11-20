Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. Yoklamanın ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve 15 milletvekili yerinden söz aldı. TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak, yeni seçilecek Meclis Başkanı'ndan, TBMM içinde çocuk hakları ihtisas komisyonu kurulmasına öncülük yapmasını istedi. Bahçekapılı, aday isimlerini okudu. Genel Kurulda daha sonra 26. Dönem. 2. Devre için Meclis Başkanlığı seçimine geçildi.

İLK TUR OYLAMA SONUCU BELLİ OLDU

İlk tur oylama sona erdi.

İsmail Kahraman 260

Zekeriya Temizel 113

Selma Irmak 39

Celal Adan 40

Yusuf Halaçoğlu 6

Tamer Dağlı 38

İlk turda 367 aranıyordu. Bu çoğunluk sağlanamadığı için 2. tur oylamaya geçilecek. 2. turda da 367 çoğunluk aranacak.

ADAYLAR

TBMM Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yarışıyor.

GİZLİ OY YAPILIYOR

Genel Kurul'da, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor.

İlk iki oylamada üye tamsayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak.

Kuliste bir süre milletvekilleriyle sohbet ettikten sonra Genel Kurul Salonuna giren Kahraman, burada AK Partili milletvekilleriyle, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer muhalefet partilerin milletvekilleriyle tokalaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salona partisinin milletvekilleriyle girdi.

Kahraman'ın ailesi de seçimi izleyici locasından takip ediyor.

'BANA OY VERMEYİN' PROPAGANDASI

AK Parti'de adaylık için milletvekili listesi açıldı. İl sırasına göre AK Parti milletvekilleri arasında soyadı bakımından ilk sırada yer alan Tamer Dağlı “şanslı” isim oldu. Meclis Başkanlığı seçiminde yıllardır aday olmak isteyen İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu yine aday olamadı. Grupta başkanlıkta değişim bekleyen, bu koltuğa hazırlanan başka isimler de bulunuyordu. Grup başkanvekilliklerinde de değişim olmamasına tepki gösterenlerin seçimde en azından ilk iki turda Tamer Dağlı’ya oy vererek tepkilerini gösterebileceği endişesi dile getiriliyor. Partide kriz ya da fire görüntüsü yaşanmaması için grup başkanvekillerinin yanı sıra, Dağlı da AK Partili milletvekillerine yönelik, “Bana oy vermeyin” çalışması yapıyor.