Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatının ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy mezarlığına geldi. Ekiplerce tespit edilen PKK’lılara ait mezarlarda terör örgütünü simgeleyen, yazı, söz, sözde örgüt flaması-arması ile "şehit" yazısı bulunan mezar taşları değiştirildi.