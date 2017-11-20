Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatının ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy mezarlığına geldi. Ekiplerce tespit edilen PKK’lılara ait mezarlarda terör örgütünü simgeleyen, yazı, söz, sözde örgüt flaması-arması ile "şehit" yazısı bulunan mezar taşları değiştirildi.
PKK’lı teröristlerin mezar taşları değiştirildi
20.11.2017 - 23:38 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 23:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da öldürülen terör örgütü mensuplarının mezar taşlarında bulunan "şehit" ibareleri ve sözde PKK bayrakları kaldırıldı.
Etiketler : diyarbakır,pkk,
521299 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521299.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER