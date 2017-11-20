Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu, Peki Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den neden kovuldu, Rasim Ozan Kütahyalı Boşnaklarla ilgili ne söyledi? gibi aradıklarınız bu haberde. Programın moderatörü Ertem Şener, program açılışında Rasim Ozan Kütahyalı'nın ayrılığını 'Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık.' sözleriyle duyurdu. Peki Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu, Peki Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den neden kovuldu, Rasim Ozan Kütahyalı Boşnaklarla ilgili ne söyledi? İşte detaylar...

Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı önceki gün Beyaz Tv'de ekrana gelen Beyaz Futbol programında Boşnak vatandaşlara yönelik bazı sözler söylemiş ve bu sözleri büyük tepki çekmişti.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Türk köşe yazarı ve televizyoncu.

Eski Taraf gazetesi yazarıdır. Şimdi ise Takvim ve Sabah gazetesinin Pazar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Kanaltürk'te yayınlanan Ters Cephe ve Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında yorumcudur. Taraf gazetesindeki köşe yazarlığından önce Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Aralık 2008'den itibaren Kanal T'de ana haberleri yorumladı. Aynı kanalda Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ile birlikte Politik Performans programını sundu. Nisan 2009 içinde Kanal T'den ayrıldı ve yayın danışmanı olarak CNN Türk'e geçti. Bir süre Reha Muhtar ile Çok Farklı programının danışmanlığını yürüttü. Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı. Mayıs 2010'dan itibaren de Beyaz TV'de Dinamit programında yorumculuk yapmaya başlamıştır.

ÖZEL HAYATI

Babası mühendis, annesi öğretmen olan Kütahyalı, İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul’da gidip Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başladı, fakat ikinci sınıftan ayrıldı. Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile evli olup Betül Yasemin ve Ayşe Ela adında ikiz kızları vardır.

BİYOGRAFİSİ

Rasim Ozan Kütahyalı 30.04.1981 tarihinde doğmuş olup Televizyon programcısı olarak görev yapmaktadır.

Rasim Ozan Kütahyalı kaç yaşındadır?

Rasim Ozan Kütahyalı 30.04.1981 tarihinde doğmuş olup 36 yaşındadır.

Rasim Ozan Kütahyalı ne iş yapar?

Rasim Ozan Kütahyalı Televizyon programcısı olarak görev yapmaktadır.

Rasim Ozan Kütahyalı nerelidir?

Rasim Ozan Kütahyalı Türkiye vatandaşıdır.