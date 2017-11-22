Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın gerekçeli kararını hazırladı.
Erdoğan'a suikast girişimi davasında gerekçeli karar hazırlandı
22.11.2017 - 12:53 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın gerekçeli kararını hazırladı.
Kaynak: AA
Etiketler : erdoğan,muğla,
521733 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521733.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER