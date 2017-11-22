Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik 13'ü tutuklu 20 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından hazırlanan 135 sayfalık iddianame, Tekirdağ 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen iddianamede 'Asker abilerinin', örgüt üyesi askerlere farklı iletişim yöntemleriyle ulaşıp sohbet toplantılarının yerini ve saatini bildirdikleri belirlendi. Savcı Emrah Yıldırım, iddianamede 'Asker abilerinin' telefon numarası şifreleme, 'doksan dokuza tamamlama', 'sondan dördüncüyü dört arttırma', 'sondan ikinci ve dördüncü rakamı yer değiştirme', 'telefon numaralarına 1 ekleme ya da çıkarma' gibi gizli yöntemler izlediklerini ortaya çıkardı.



İddianamede telefon numarası şifreleme yöntemleri şöyle anlatıldı:

* Doksan dokuza tamamlama: Kayıtlı telefon numarasının son iki rakamını 99 sayısından çıkararak ortaya çıkan rakamı yazmak. Mesela son iki rakamı 01 olan telefonu 98 ya da 23 olan telefonu 76 olarak kaydetmek gibi bir şifreleme yöntemidir. Bu rehbere kayıtlı numara için yapılabildiği gibi not alman kâğıtlardaki numaralar için de yapılabilmektedir.

*Sondan dördüncüyü dört arttırma: Telefon numarasının sondan dördüncü rakamına dört eklenerek kaydedilmesidir. 0 555 444 62 44 numaralı telefon kaydedilirken 0 505 444 02 44 olarak kaydedilir.

* Sondan ikinci ve dördüncü rakamı yer değiştirme: Telefon numarasının sonran ikinci ve dördüncü rakamların yerlerinin değiştirilmesi yöntemidir. 0 555 444 62 44 numaralı telefon kaydedilirken 0 505 444 42 64 olarak kaydedilir.

* Telefon numarasını oluşturan rakamlara 1 ekleme 1 çıkarma: Telefon numarasını oluşturman rakamlara operatör kodundan sonra gelen rakamlara soldan başlayarak sıra ile 1 ekleyerek 1 çıkartarak kaydedilmesi yöntemidir. 0 555 444 62 44 numaralı telefon kaydedilirken 0555 535 53 35 olarak kaydedilir.

YÖNTEM ÇÖZÜLDÜ 331 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince sabit hatlar üzerinden ve şifreleme yapılan cep telefonu numaraları üzerinde yapılan incelemenin ardından aranan şüphelilerin tamamının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevli personeli olduğu belirlendi. İddianamede, polis ekiplerince çözülen yöntemlerin ardından Tekirdağ'da 331 askerin gözaltına alındığı, 124 şüphelinin tutuklandığı, gözaltına alınan 108 şüphelinin de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ettiği belirtildi.

SIM KARTSIZ İLETİŞİM

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Yıldırım'ın hazırladığı iddianamede örgüt üyelerinin sim kartsız telefonlar üzerinden ücretsiz Wireless Fidelity (wifi) yani kablosuz internet kullanarak diğer örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları tespit edildiği belirtildi. İddianamenin iletişim bölümünde, "FETÖ yapılanması içerisinde üst konumda bulunan örgüt mensupları tarafından kendilerine bağlı bulunan asker şahıslara internete bağlana bilme özelliği olan bir telefon verildiği bu telefon içerisinde sim kart bulunmadığı, iletişim kurmak için telefona sahip olan şahsın halka açık alışveriş merkezi kafe restoran gibi yerlerde internete bağlandığı bu sayede önceden telefona yüklenen ByLock, Cover-Me, Tic-Toc, Kakao Talk vb. programlar üzerinden önceden gönderilen mesajların iletiminin sağlanarak örgütsel iletişimin sağlandığı tespit edildi" denildi.

İddianamede iletişim yöntemlerinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, telefon kayıtlarının incelemesinden sonra 331 asker şüpheli olarak gözaltına alındığı, 124'ünün ise tutukladığı ifade edildi. Hakkında soruşturma başlatılan 331 örgüt üyesi 'askerlerden' 108'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ederek örgütün dağılmasına ve örgüt üyelerinin yakalanmasına elverişli bilgiler verdiği kaydedildi.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Tekirdağ'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik tutuklu sanıklar; Emre Bener, Ercan Cihan, Esat Hamzahan Akbaba, Ferhat Zengin, İbrahim Aktaş, Muhammed Damarseçkin, Mustafa Batak, Mustafa Çağlayan, Mustafa Güner, Osman Yönügül, Selçuk Dal, Süleyman Abdullah Aytekin ve Yusuf Demirbilek ile tutuksuz yargılanan Abuzer Şimşek, Emrah Zor, Mehmet Küçük, Muhammet Öztaş, Murat Akdaş, Onur Dalkız ve YUNUS KORKMAZ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.