Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletilen PKK’lı teröristin cesedi, DNA testi sonucunda belirlenen ailesine teslim edildi. Metin Kaplan isimli terörist, Batman İkiztepe Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve HDP’liler de katıldı.