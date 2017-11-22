Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletilen PKK’lı teröristin cesedi, DNA testi sonucunda belirlenen ailesine teslim edildi. Metin Kaplan isimli terörist, Batman İkiztepe Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve HDP’liler de katıldı.
HDP’li vekil terörist cenazesine katıldı
22.11.2017 - 15:46 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'da yapılan bir operasyonda ölü olarak ele geçirilen PKK'lı teröristin cesedi, memleketi Batman'da toprağa verildi. PKK’lı teröristin cenaze törenine HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da katıldı.
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