İzmir Cumhuriyet Başvacılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 