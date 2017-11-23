İzmir Cumhuriyet Başvacılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PKK/KCK'dan 7 tutuklama
23.11.2017 - 04:19 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 04:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin 7'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : tutuklama,PKK,KCK,
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