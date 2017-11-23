Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi'nde bir tatil sitesinin yakınında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen yabancı uyrukluları tespit etti.

Suriyeli oldukları belirlenen bu kişilerle ilgili çalışmalar kapsamında sahilde yapılan aramalarda 8 metrelik motorlu lastik bot bulundu.

Kaçışı organize eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, yakalanan sığınmacıları ise Didim Emniyet Müdürlüğü binasına götürdü.

Suriye uyruklu 35 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.