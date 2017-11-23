Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde 100'ün üzerinde adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında doktor, avukat ve muhtarların da bulunduğu 99 kişiden 77'si yakalanarak gözaltına alındı. 22 kişinin ise arandığı öğrenildi.