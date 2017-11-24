Giresun’un Dereli ilçesinde PKK’lı terörist ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan’ın yakalanmasının ardından bölgede operasyonlar genişletildi. Bölgede arama tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup terörist arasında, Yağlıdere- Dereli kırsalında sıcak temas sağlandığı ve çatışma çıktığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda jandarma ve Özel Harekat birlikleri sevk edildiği öğrenildi.
Giresun'da PKK'lılarla sıcak çatışma
24.11.2017 - 12:56 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Bölgeye takviye birlikler sevk edildi.
Etiketler : giresun,çatışma,pkk,
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