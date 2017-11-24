Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’da AK Parti Hınıs İlçe Kongresi, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın katılımıyla yapıldı. Hınıs ESMEK Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ilçe kongresine AK Parti Erzurum Milletvekilleri Orhan Deligöz, Zehra Taşkesenlioğlu, İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve partililer katıldı.Kongrede konuşan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, "AK Parti ayrılıkların hiziplerin şahsi hesapların partisi değildir. Biz şahısların partisi değildir. Bu partide ’ben’ davası güdenin yeri yoktur. Hizmet için gelmişiz. Millete hizmet için buradayız. Genel başkanımız hangi vazifeyi verirse onu yaparız. Önemli olan halkımıza hizmettir. Bundan sonrası da böyle olacaktır" dedi.

Konuşmasında terör operasyonlarına da değinen Prof. Dr. Akdağ, "Başımızda bir terör sıkıntısı vardı Allah’a şükürler olsun bugün Türkiye terör sıkıntısı kalmamıştır. Mücadele devam ediyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti bu mücadeleyi kesinlikle kazanmış durumdadır. PKK yerlere serilmiş paspas gibidir. Çünkü terörle insanları öldürerek hiçbir hak aranamaz. Bu milletin bayrağına, devletine, toprağına kim ezanımıza kim inancımıza yönelik herhangi bir terörist eylem içinde olursa adı ne olursa olsun bugüne kadar olduğu gibi onların başını ezmeye devam edeceğiz. Millete silah doğrultanların başını ezmeye devam edeceğiz. Teröre asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.