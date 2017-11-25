Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP’den yapılan yazılı açıklamada, “MHP Düzce İl Yönetim Kurulu olarak partimiz mensubu Yakup Doğan ve Ercan Katırcıoğlu’nun başka bir siyasi partiyle ilgili faaliyetlerde bulunduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Partimiz mensubu bu kişiler diğer siyasi partiyle alakalı yapmış oldukları siyasi faaliyetler sebebiyle MHP Düzce İl Yönetim Kurulu olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişlerdir” denildi.

