MHP’den yapılan yazılı açıklamada, “MHP Düzce İl Yönetim Kurulu olarak partimiz mensubu Yakup Doğan ve Ercan Katırcıoğlu’nun başka bir siyasi partiyle ilgili faaliyetlerde bulunduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Partimiz mensubu bu kişiler diğer siyasi partiyle alakalı yapmış oldukları siyasi faaliyetler sebebiyle MHP Düzce İl Yönetim Kurulu olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişlerdir” denildi.
MHP’den 2 isme ihraç talebi
25.11.2017 - 10:05 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Düzce İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 2 parti üyesinin yönetim kurulu kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği bildirdi.
MHP’den yapılan yazılı açıklamada, “MHP Düzce İl Yönetim Kurulu olarak partimiz mensubu Yakup Doğan ve Ercan Katırcıoğlu’nun başka bir siyasi partiyle ilgili faaliyetlerde bulunduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Partimiz mensubu bu kişiler diğer siyasi partiyle alakalı yapmış oldukları siyasi faaliyetler sebebiyle MHP Düzce İl Yönetim Kurulu olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişlerdir” denildi.
Etiketler : MHP Düzce İl Başkanlığı,2 parti üyesi,ihraç,
522512 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522512.aspx
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