Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Milliyet’e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaya’nın açıklamaları özetle şöyle:

ANINDA MÜDAHALE SİSTEMİ

Biz, kadına şiddetle mücadele konusunda mevzuatta çok ciddi değişiklikler yapmış bir ülkeyiz. Ama yasaların uygulanması noktasında daha güçlü ve hiç taviz vermeyecek şekilde çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor. Haziran itibarıyla Adalet Bakanlığı’nın UYAP sistemine kaydedilen bir koruma kararını anında görebiliyoruz. Eskiden alınan koruma kararının bize ulaşması uzun sürüyordu. Artık online sistemde, kadına ŞÖNİM’ler anında ulaşıyor. Emniyetle de protokol imzaladık. Oraya başvuran şiddet mağduru kadınların da bilgisi anında ekranımıza düşecek.

ŞİDDETİN SEBEBİ OLAMAZ

Kadına şiddet vakalarında, tutkulu sevgi gibi kararlar kabul edilemez. O tutkulu sevgi dediğiniz şey, bütün insanların sevgisine haksızlık. Bu ifadeyi her kim kullanırsa kullansın, şiddetin sebebi olamaz. Hele de hakimin, savcının... Gerçekten eğitimli bir kişinin bunu gerekçelendirmesi kabul edilemez.

KELEPÇE SAYISI ARTIYOR

Kadına karşı şiddetle mücadelede teknik takip, pilot uygulamasını başlattığımız bir sistemdi. Bugüne kadar 30 kadar kelepçeyle sadece iki ilde hizmet verdik. Şu an bunu Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antep ve Antalya’da olmak üzere altı ile çıkarttık. Kelepçe sayısının 600’e çıkartılmasıyla ilgili Adalet Bakanlığımıza başvurduk. 600 tehdit altındaki kadını koruyacağız.

ENSEST DÜZENLEMESİ YOLDA

Yasaya ensestin suç sayılması ile ilgili maddeler konulması üzerine çalışma yapıyoruz. Bu anlamda bir irade söz konusu.