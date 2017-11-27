Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin'e operasyon sinyalini verdi: Kim bilir belki yarın, belki yarında da yakın.
Bakan Canikli'den Afrin operasyonu açıklaması
27.11.2017 - 18:03 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonu ile ilgili "Kim bilir belki yarın belki yarında da yakın" dedi.
Etiketler : nurettin canikli,afrin,millî savunma bakanı,
523078 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523078.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER