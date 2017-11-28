Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun Ankara

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturama Bürosu Savcısı Adem Akıncı, Türkiye’ye giriş yasakları bulunan 2 DEAŞ’lı hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan iddianame hazırladı. İddianamede şüphelilerin 2016 yılı içerisinde Hatay-Reyhanlı üzerinden kaçak yollardan Suriye’ye giderek burada silah kullanımı ve örgütsel eğitim aldıkları aktarıldı. Yine kaçak yollarla üzerlerinde kendi fotoğraflarının bulunduğu sahte kimlikle ülkeye giriş yaptıkları belirlenen şüphelilerin alacakları talimatlar doğrultusunda eylem hazırlığı yaptıkları kaydedildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden Fransa vatandaşı Hamza Chegaf’ın 25 Ekim 2016’da İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı belirtildi. Kardeşi Abdelkader Chegaf’ın ise Fransa’dan gelerek 11 Ağustos tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak istediği ancak izin verilmeyerek geri gönderildiği kaydedildi.

Evde yapılan aramada şüpheli Chegaf’ın fotoğrafının yer aldığı 2 adet Suriye Arap Cumhuriyeti kişisel kimlik nüfus cüzdanı çıktı. Şüphelinin ifadesinde, para vererek kaçak yollarla Suriye’ye geçtiğini itiraf ederek şunları kaydetti: “O gün yanımda Mohammed Fadıl da vardı. Suriye’de askeri eğitim aldım. Herhangi bir çatışmaya girmedim. 6 ay süreyle Lazkiye’de kaldım. Türkiye’den yasadışı yollarla çıkmam nedeniyle tekrar yasal yollarla ülkeye giremeyeceğim için bu yola başvurdum.”

28 Ekim 2016’da Atatürk Havalimanı’ndan giriş kaydı bulunan şüpheli Mohammed Fadıl da ifadesinde, Suriye’ye geçmek için 400 dolar ödediğini orada rejim kuvvetlerine karşı sınırı korumak amacıyla bağlı olduğu DEAŞ’tan silah eğitimi aldığını söyledi.